Notizie Calcio – Coronavirus: i calciatori del Barcellona rispondono no

MILANO – Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, avrebbe proposto ai suoi calciatori di ridurre il proprio stipendio del 50%, vista la risi mondiale data dall’emergenza Coronavirus. Anche il mondo del calcio ne sta risentendo, soprattutto a livello economico e le società stanno cercando di mettersi al riparo. Il numero uno del club blaugrana avrebbe previsto anche alcune compensazioni per i giocatori della prima squadra. la riposta è stata secca, un no rispedito al mittente che ha complicato i piani di Bartomeu. Un altro indizio della situazione, non proprio idilliaca, è dato anche dal rinvio del consiglio d’amministrazione della squadra catalana, spostato ad oggi. L’intento era quello di convincere i giocatori ad accettare la proposta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live