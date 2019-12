Nocerino: “Milan, Ibra darà subito la scossa giusta”

MILANO – Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Se Zlatan ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo, vedrete, per tentare di tornare in Europa e per fare strada in Coppa Italia. Chi lo vedrà arrivare a Milanello si ricorderà di cosa significa essere al Milan. Bergamo ha messo i giocatori difronte all’evidenza: bisogna rimboccarsi le maniche e alzare il livello. Ibra renderà la cosa immediata”.