MILANO – Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale Italian, ha ricevuto il premio ‘MasterSport Award 2020’. L’ex centravanti ha colto l’occasione per parlare anche della selezione azzurra e del lavoro svolto dal CT Roberto Mancini, con alcune dichiarazioni riportate da Telenord: “Sono felice di lavorare per la Federazione, al fianco di Roberto. In vista degli Europei, faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera”.

