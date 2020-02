Nazionale, Mancini: “Quando sono arrivato mancava entusiasmo, adesso…”

MILANO – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TMW: “Quando sono arrivato la situazione non era semplice, non c’era entusiasmo. Tuttavia eravamo convinti che in Italia i giocatori ci fossero e che bastasse cercarli. I giocatori bravi sono sempre nati e nasceranno sempre. Abbiamo cercato di cambiare quasi tutti, lasciando solo qualche esperto per aiutare i più giovani. Abbiamo puntato su ragazzi tecnicamente bravi, anche se forse sconosciuti: ci hanno ripagato di tutto. Ora abbiamo una Nazionale giovane, con un futuro che va oltre l’Europeo. La cosa più importante, però, è che abbiamo ricreato entusiasmo tra la gente. Siamo orgogliosi e fiduciosi”.