Napoli in vantaggio su Lobotka, previsto un incontro con l’agente

MILANO – Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, è finito sulla lista dei desideri in casa Milan. Il classe 1994 piace molto alla dirigenza meneghina che, se partisse uno fra Paquetà e Kessié, potrebbe puntare proprio su di lui. Tuttavia il tempo stringe poiché il Napoli, stando a ciò che riferisce Tuttosport, è in netto vantaggio ed è pronto a portarlo subito all’ombra del Vesuvio. Nelle prossime ore potrebbe esserci anche un incontro fra i dirigenti partenopei e l’agente di Lobotka che, dal canto suo, gradisce la destinazione azzurra. Insomma, arrivare allo slovacco è molto complicato per il Milan, mentre resta viva la pista Matic che, però, non scalda più di tanto la società rossonera.