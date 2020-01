Mundo Deportivo – Milan, niente Dani Olmo: lo spagnolo va al Lipsia

MILANO – Dani Olmo, sogno di mercato del Milan – in particolare di Zvonimir Boban – è vicinissimo al trasferimento in un club tedesco. Stando infatti a ciò che riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, il fantasista è ormai ad un passo dal Lipsia, il quale avrebbe già trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria sulla base di trenta milioni di euro (comprese le commissioni per gli agenti del giocatore). Proprio la volontà dei procuratori sarebbe stata determinante per raggiungere la definitiva fumata bianca e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto.