Moviola Milan-Bologna: i casi controversi del match

MILANO – Il Milan ha esordito in campionato contro il Bologna. La moviola del match non trova grande spazio nel corso del primo tempo. Da segnalare esclusivamente i ripetuti falli di Djiks, ammoniti dal direttore di gara La Penna solo alla terza occasione. Forse il giallo poteva arrivare prima. Nel corso del secondo tempo invece da segnalare il calcio di rigore concesso ai rossoneri. Il direttore di gara prima assegna il calcio di punizione dal limite, poi su giusto richiamo del VAR, assegna il penalty perchè il primo tocco di Orsolini è arrivato all’interno dell’area di rigore. Giusto infine il rosso a Djiks per doppia ammonizione.