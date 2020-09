Calciomercato Milan – Ultim’ora, brutte notizie: tre colpi stanno per sfumare

Calciomercato Milan, ultim’ora: tre brutte notizie per i rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La vittoria convincente dei rossoneri contro il Bologna ha fornito indicazioni molto positive al tecnico Pioli. Come un fulmine a ciel sereno, però, in queste ore sono arrivate tre notizie importanti che potrebbero cambiare i piani del calciomercato del Milan. Quella che preoccupa maggiormente Maldini arriva dall’Inghilterra. Secondo The Sun infatti, il PSG sarebbe pronto ad un blitz per Tiemoue Bakayoko. Il club francese si sarebbe spinto ad offrire tre milioni di euro per il prestito oneroso e 20 per il riscatto. In questo modo, i parigini avrebbero compiuto un’accelerata decisa verso il centrocampista del Chelsea, tagliando così fuori il Milan. Ma Bakayoko non è l’unico calciatore in orbita rossonera che si starebbe accasando altrove.

Anche Luka Jovic, come rivela l’agenzia di stampa EFE, avrebbe scelto la sua prossima squadra. Il centravanti del Real Madrid avrebbe comunicato alla società spagnola di voler tornare all’Eintracht Francoforte in prestito per poter giocare con continuità, possibilità che non gli viene concessa da Zidane. La pista Jovic si era raffreddata per il Milan, ma sarebbe potuta tornare d’attualità una volta raggiunta la fase a gironi di Europa League, quindi nei giorni finali del mercato. Arriva dall’Inghilterra anche la terza notizia che depennerebbe un altro giocatore dai taccuini rossoneri.

Secondo Sky Sport UK Serge Aurier sarebbe infatti ad un passo dallo Spartak Mosca. Il Milan sognava due terzini che fossero due ali aggiunte come Theo Hernandez e Aurier, ma la mancata cessione di uno fra Conti e Calabria e le richieste esose degli Spurs hanno bloccato la trattativa. Il giocatore classe '92 dovrebbe approdare in Russia per circa 16 milioni, la stessa cifra richiesta ai rossoneri.