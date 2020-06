Monza, Galliani: “Quando io e Berlusconi siamo arrivati c’era un disastro. Ora vogliamo la A”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘El Pais’, l’ex dirigente rossonero Adriano Galliani, oggi amministratore delegato del Monza, fresco vincitore del campionato di Serie C, ha parlato dell’obiettivo per la prossima stagione: “Quando siamo arrivati io e Berlusconi c’era un disastro totale. Non si poteva giocare nel nostro stadio, il centro di allenamento era in condizioni pessime. Abbiamo ricostruito anche tutto l’impianto di illuminazione. Non abbiamo paura di dichiarare i nostri obiettivi di ascesa; è già successo spesso che sulla spinta della vittoria in Serie C si sia poi raggiunta la promozione in Serie A. Non sarebbe la prima volta e speriamo che si possa ripetere con noi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...