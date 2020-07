Monza, Galliani: “Adoro Ibra, ma non possiamo permettercelo”

MILANO – Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, Adriano Galliani, ex dirigente rossonero oggi amministratore delegato del Monza, ha smentito la possibilità di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic: “Non dimentichiamoci che il Monza è al 100% di Fininvest. Con una proprietà così solida e ambiziosa ogni giocatore è disposto ad ascoltare la nostra offerta. Magari dopo non si trova l’accordo. Ad esempio con Boateng ho flirtato, ma chiede uno stipendio non compatibile con i nostri parametri. Ibra? Io lo adoro, però anche lui ha un ingaggio al di fuori della nostra portata”.

