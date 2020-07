Monza, Brocchi: “Ibra e Bonaventura? Cerchiamo altri giocatori”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Bonaventura lasceranno il Milan a fine stagione per le scadenze dei rispettivi contratti. Ultimamente sono stati accostati, da alcune indiscrezioni, al Monza fresco di promozione in Serie B, e intenzionato a fare un grande mercato per allestire un organico in grado di centrare subito la Serie A. Tuttavia Christian Brocchi, tecnico della squadra brianzola intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha smentito la possibilità di ingaggiare Ibra e Bonaventura.

LE SUE PAROLE – “Non cerchiamo necessariamente grandissimi nomi. Vogliamo prendere giocatori in linea con i nostri parametri finanziari e con il nostro modo di fare calcio. Non abbiamo vinto il campionato di Lega Pro solo perché abbiamo giocatori forti, ma soprattutto perché sono i giocatori giusti”.

