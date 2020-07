Monica Mendes: “Ecco perché ho lasciato il Milan”

MILANO – Intervistata dai microfoni di SheKicks.net, Monica Mendes, ex calciatrice del Milan Femminile, ha parlato della sua esperienza in rossonero: “Il Milan ha acquistato il Brescia nella Serie A e ho avuto un’ottima prima stagione, essendo una delle giocatrici più usate e rimanendo una titolare regolare con il Portogallo. La scorsa stagione è stata positiva con la Nazionale, con la quale ho giocato ogni partita, ma è stata più dura a Milano, in quanto l’allenatore ha deciso che non facevo parte della sua difesa di prima scelta e che non avrei giocato, per quanto mi fossi allenata durante la settimana. Ho rispettato la sua decisione, ho continuato a lavorare sodo e ho finito per giocare nelle partite pre-stagionali del Milan femminile e anche nelle partite settimanali non ufficiali durante la stagione ma, vista la situazione, quest’estate ho capito che era tempo di andare avanti. Da allora diversi membri dello staff milanese mi hanno detto quanto fossero rimasti colpiti dalla mia professionalità e dal fatto che continuavo a fungere da modello e mentore per le giocatrici più giovani. Sono orgogliosa di aver fatto parte della storia di quei due grandi club, il Brescia e il Milan, e non vedo l’ora di ricominciare a fare la storia, da qualche altra parte”.

