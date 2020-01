Moggi: “Milan da metà classifica, ma Ibra fa ancora la differenza”

MILANO – Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di TMW per parlare dei principali temi d’attualità nel campionato italiano, fra cui il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ha trentotto anni ma in Serie A fa ancora la differenza. Il Milan è una squadra che quest’anno non ha grandi ambizioni e può arrivare a metà classifica. Ibra dà spinta e carica a tutti per far meglio e la squadra in effetti sembra aver preso coraggio rispetto alle partite precedenti”.