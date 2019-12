Moggi: “Con Ibrahimovic il Milan può solo migliorare”

MILANO – Luciano Moggi, intervistato dai microfoni di TMW, si è espresso sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Nonostante l’età è un giocatore che dà stimoli a tutto l’ambiente. Non so che cosa potrà raggiungere il Milan, ma con lui di sicuro può solamente migliorare. Ha qualità, esperienza, forza fisica e possiede tanta forza interiore. Come va gestito? Da questo punto di vista è semplice, soprattutto se ha stima negli interlocutori. Con me Ibra è stato esemplare, ha fatto quel che doveva e anche di più”.