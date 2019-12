Milanello – Ripresi oggi gli allenamenti in vista della Samp

MILANO – Sono ripresi oggi, alle 12.30, gli allenamenti a Milanello. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato a preparare la prossima sfida di campionato, valida per la diciottesima giornata e in programma il giorno dell’Epifania, a San Siro, contro la Sampdoria (ore 15). Una partita che potrebbe presentare diverse novità rispetto alla formazione scesa in campo a Bergamo e asfaltata dall’Atalanta. Difficile l’esordio dal primo minuto di Ibrahimovic, ma in difesa tornerà Theo Hernandez sulla fascia sinistra, mentre Caldara insidia Musacchio per il posto di centrale accanto a Romagnoli.