Milan, una settimana al ritrovo: il mercato urge di essere portato avanti

MILANO – I rossoneri tra una settimana esatta si ritroveranno a Milanello dove cominceranno a preparare i preliminari di Europa League e la nuova stagione che dovrà necessariamente essere migliore della precedente. Al Milan dunque occorrono urgenti rinforzi per non dover riassettare schemi e tecniche solo in un secondo momento. 23 i giocatori a disposizione di Stefano Pioli, ma effettivamente presto potrebbero essere meno. Non sono certi del proprio futuro infatti Reina, Calabria, Krunic e Paquetà.

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live