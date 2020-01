MILANO – Milan e Udinese si stanno sfidando a San Siro per la prima giornata di ritorno in campionato. Un altro test molto importante per capire se davvero la squadra di Pioli possa rientrare in corsa per un posto in Europa League. Tra i grandi ospiti presenti in tribuna, seduto accanto a Paolo Maldini c’è Andriy Shevchenko, ex bomber rossonero, oggi Commissario Tecnico della nazionale ucraina, rimasto legatissimo al Milan.