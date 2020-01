Milan-Udinese: gli ultimi precedenti a San Siro

MILANO – Domenica, alle 12.30, il Milan ospiterà a San Siro l’Udinese per la prima giornata del girone di ritorno, in cui dovrà riscattare la sconfitta rimediata alla Dacia Arena per 1-0 nel primo turno di campionato. Negli ultimi dodici precedenti al Meazza in Serie A, il Diavolo è uscito sconfitto in una sola occasione: l’11 settembre 2016. Quella sfida venne vinta dai bianconeri 1-0, grazie alla rete decisiva di Perica. Negli altri undici incontri, il Milan ha ottenuto sette vittorie e quattro pareggi (l’ultimo nella scorsa stagione).