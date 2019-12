Milan, tutto su Matic se parte Kessié

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è il primo innesto invernale per il Milan, ma non sarà l’ultimo. Se partisse qualcuno centrocampo (Paquetà e Kessié gli indiziati principali), la società interverrebbe anche il quel reparto, e in cima alla lista dei desideri c’è il nome di Nemanja Matic. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il centrocampista serbo piace molto e, andando in scadenza il prossimo giugno, potrebbe esser liberato già a gennaio dallo United ad un prezzo contenuto. Tuttavia, l’ostacolo maggiore è rappresentato dal pesante ingaggio percepito dal classe 1988.