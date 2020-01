Milan, Todibo sempre più lontano. E spunta lo Schalke…

MILANO – Si sta raffreddando sempre di più la trattativa fra il Milan e Jean Clair Todibo. Per il club meneghino è l’obiettivo numero uno nel reparto arretrato, ma l’interesse non pare essere molto corrisposto. Il giovane difensore francese, che non ha ancora dato una risposta ai rossoneri, vorrebbe inserire nell’affare il diritto di riacquisto in favore del Barcellona, per tornare in futuro in Catalogna. Ipotesi sgradita al Milan, che vorrebbe invece acquistare il calciatore a titolo definitivo. Inoltre, stando a ciò che riferisce Sky Sport, Todibo sembrerebbe preferire l’offerta, in prestito secco, avanzata dallo Schalke 04.