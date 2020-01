Milan-Suso, divorzio vicino: fissato il prezzo per la cessione

MILANO – Appena due assist e un gol in sedici presenze: il pessimo rendimento di Jesus Suso in questa stagione, che lo ha portato a perdere il posto da titolare nella sfida di Cagliari (e probabilmente anche nelle prossime), potrebbe convincere il Milan a cederlo già a gennaio. Ieri c’è stato un incontro, in cui il classe ’93 sembra aver espresso la propria volontà di cambiare aria e intraprendere una nuova avventura. Volontà assecondata dal club che, però, vuole monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione. Stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, è molto forte l’interesse della Roma, anche se nelle ultime ore la società giallorossa ha sondato il terreno anche per Politano. Il Milan, dal canto suo, ha già stabilito il prezzo per far partire l’esterno spagnolo: 25 milioni di euro.