Milan-Spal, Theo: “Non mi aspettavo di fare così bene quando sono arrivato in Italia”

MILANO – Theo Hernandez, grande protagonista di Milan-Spal, è stato intervistato nel postpartita dai microfoni del canale ufficiale della società rossonera: “Sono molto contento per il gol, spero di continuare così. Sinceramente non pensavo di fare così bene in Italia, ma speravo di dimostrare che professionista e che giocatore fossi. Sono felice delle mie prestazioni e spero di fare ancora meglio. Possiamo dare una svolta alla stagione dopo queste due vittorie con Cagliari e Spal: siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così”.