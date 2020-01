Milan-Spal, Semplici: “Non abbiamo snobbato la partita, per passare serviva un’impresa”

MILANO – Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan: “Se abbiamo snobbato la Coppa Italia? Noi non ci possiamo permettere di snobbare niente, le squadre in campo avevano chiaramente valori diversi. Eravamo in emergenza, abbiamo fatto esordire un 2001, abbiamo cercato di fare ciò che potevamo. Abbiamo sbagliato alcune cose, dando troppo spazio al Milan. Se commetti errori banali diventa difficile reagire contro certi avversari. Per passare il turno serviva un’impresa, ma purtroppo non ci siamo riusciti”.