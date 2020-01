Milan-Spal, Pioli punta ancora sul 4-4-2

MILANO – L’esperimento tattico proposto in campionato contro il Cagliari ha funzionato. Di conseguenza, è lecito aspettarsi che mister Pioli decida di puntare sul 4-4-2 anche stasera in Coppa Italia, contro la Spal. Il nuovo sistema di gioco ha portato il Milan a vincere, per la prima volta in stagione, con due reti di scarto e con gli estensi si proverà a fare il bis, seppur con diverse modifiche alla formazione. Gigio Donnarumma, Calabria, Musacchio e Calhanoglu sono infortunati, mentre Ibrahimovic, seppur a disposizione, verrà chiamato in causa a gara in corso. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-4-2): A.Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Suso, Kessié, Bennacer, Castillejo, Rafael Leao, Piatek.