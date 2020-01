Milan-Spal, non ci sarà l’ex rossonero Petagna

MILANO – Il Milan è pronto a cominciare una nuova avventura in Coppa Italia, ricevendo domani a San Siro la Spal. L’unica assenza pesante tra le fila rossonere è quella di Gigio Donnarumma, che verrà rimpiazzato dal fratello Antonio. Per gli estensi, invece, ci sono diversi giocatori acciaccati. Cionek ha un problema fisico, Valoti è stato colto dall’influenza e Di Francesco non è ancora pronto per partire dal primo minuto. L’assenza più pesante, però, riguarda l’attacco. Come riferisce calciomercato.com, Semplici dovrà fare a meno del suo centravanti titolare: Andrea Petagna. L’ex rossonero è infatti alle prese con un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione del tecnico biancazzurro.