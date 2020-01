Milan-Spal, A.Donnarumma: “Ci tenevamo a vincere, dobbiamo continuare così”

MILANO – Il Milan ha battuto la Spal per 3-0, superando il turno e qualificandosi per i quarti di finale di Coppa Italia. Ai microfoni della Rai, è intervenuto il portiere Antonio Donnarumma, che oggi ha sostituito il fratello Gianluigi: “Abbiamo preparato bene la partita, fornendo una bella prestazione. Abbiamo fatto di tutto per vincere perché ci tenevamo tanto. Dopo la vittoria di Cagliari serviva un altro successo: siamo contenti. Ibra? Ha portato entusiasmo, è una persona stupenda e un grandissimo campione. E’ bello averlo con noi”.