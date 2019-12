Milan, si pensa ad un nuovo direttore sportivo

MILANO – La prossima estate potrebbero esserci importanti cambiamenti nella dirigenza rossonera. Stando infatti a ciò che riferisce il portale Tuttomercatoweb, il Milan starebbe pensando di ingaggiare, come nuovo direttore sportivo, Giovanni Sartori, oggi membro della dirigenza dell’Atalanta.

La Dea, invece, starebbe pensando di riportare a Bergamo il difensore Mattia Caldara. In caso di arrivo di Todibo, il Milan potrebbe accettare di far partire il classe ’94 in prestito. Tuttavia, in questo momento, Caldara non sembra intenzionato a lasciare il club meneghino.