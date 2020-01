Milan, senti Emanuelson: “Ibra? Può aiutare i compagni, ma non ha più 25 anni…”

MILANO – Dal gennaio del 2011 al giugno del 2014 Urby Emanuelson ha vestito la maglia del Milan, togliendosi la soddisfazione di vincere uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Nel Milan dell’ultimo Tricolore c’era anche Zlatan Ibrahimovic ed Emanuelson, intervenuto ai microfoni di ‘NOS’, ha commentato il ritorno dello svedese all’ombra della Madonnina: “Era un giocatore assolutamente decisivo nel mio Milan. Oggi, a parte quello che può dare in campo, può aiutare la squadra soprattutto sul piano caratteriale. Spinge i compagni al limite, anche durante gli allenamenti. Tuttavia, sembra che nell’ambiente rossonero credano di aver acquistato l’Ibrahimovic che aveva 25 anni. Mi sorprende un po’ tutto questo clamore, ma sicuramente lo seguirò con grande interesse. Zlatan deve dare nuovi impulsi e alzare il livello della squadra, perché il Milan non può essere in quella posizione di classifica”.