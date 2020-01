MILANO – Negli ultimi giorni il nome di Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Sassuolo in prestito all’Ascoli, è stato accostato al Milan in chiave mercato. Stando a ciò che riferisce il portale tuttob.com, l’interesse del club rossonero sembrerebbe essere molto concreto, ma in vista della prossima sessione estiva. Tuttavia, il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza della Roma, già da diverso tempo sulle tracce dell’attaccante classe 1999.