Milan-Samp, spunta il retroscena: i blucerchiati hanno chiesto Suso in prestito

MILANO – Lunedì scorso Milan e Sampdoria non si sono soltanto sfidate sul campo. Stando infatti a ciò che riporta La Gazzetta dello Sport, le due società avrebbero parlato anche di mercato e, in particolare, di Jesus Suso. La rosea riferisce che i blucerchiati avrebbero presentato una proposta per prendere lo spagnolo in prestito, fino al termine della stagione. Il Milan preferirebbe cederlo a titolo definitivo ma, in questo senso, non ci sono offerte per il numero otto. Ecco perché quella del prestito potrebbe essere una soluzione utile sia per il club rossonero che per lo stesso Suso che, all’ombra della Lanterna, ha già fatto ottime cose con la maglia del Genoa nel 2016.