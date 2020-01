MILANO – Sta per cominciare il 2020 di Milan e Sampdoria, pronte a darsi battaglia a San Siro in questo penultimo turno del girone d’andata (fischio d’inizio alle ore 15). Per l’occasione, la squadra rossonera ha preso una decisione a sorpresa. I giocatori di mister Pioli scenderanno infatti in campo con la terza divisa, di colore nero. La Samp, dal canto suo, giocherà con la seconda maglia, di colore bianco.