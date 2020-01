MILANO – Senza troppe emozioni, il primo tempo di Milan-Sampdoria si è spento sul punteggio di 0-0. Durante l’intervallo, l’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È una partita difficile, in uno stadio in cui è complicato giocare. Loro hanno tanta qualità e possono crearci molti problemi. Il Milan è una grande squadra, palleggia molto bene e non è semplice affrontarlo”.