MILANO – Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo del Milan, a caccia di riscatto dopo la disastrosa partita di Bergamo. Il campionato riaprirà domani i battenti, ma per vedere all’opera i rossoneri bisognerà attendere lunedì pomeriggio. Nella mattinata di domani, la squadra svolgerà l’allenamento di rifinitura mentre, alle ore 14, mister Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, nel centro sportivo di Milanello, per presentare la partita contro la Sampdoria.