Milan-Roma, Romagnoli: “Bravi a non concedere quasi nulla, ora non molliamo”

MILANO – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha commentato la vittoria contro la Roma ai microfoni di Milan TV: “Siamo stati bravi ad affrontare nel migliore dei modi una Roma molto forte. Abbiamo gestito bene i ritmi e siamo stati bravi a non concedere quasi nulla . Ora è fondamentale non mollare e fare un ultimo sforzo in questo finale di stagione. Kjaer? È un grande giocatore, ma al Milan siamo tutti forti e mi trovo bene con tutti i compagni. L’importante è giocare sempre concentrati. Ora resettiamo tutto e pensiamo a preparare la partita di mercoledì contro la Spal”.

