Milan, richieste dalla Serie B per Gabbia: il punto

MILANO – E’ un mercato invernale a dir poco frenetico per il Milan. Oggi sono state ufficializzate ben tre operazioni: la cessione di Reina e gli arrivi di Kjaer e Begovic. Sono già sei i movimenti di mercato del club rossonero, considerando anche le partenze di Caldara e Borini e il ritorno di Ibrahimovic. Un altro giocatore che potrebbe lasciare il gruppo di Pioli è Matteo Gabbia. Il giovane difensore, mai utilizzato finora, ha molte richieste in Serie B. Come riferisce TMW, su di lui ci sono Benevento, Pescara e Juve Stabia. Il Milan, però, non vorrebbe perderlo a titolo definitivo e preferirebbe cederlo in prestito secco.