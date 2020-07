Milan, retroscena su Rangnick: “Non vuole fare l’allenatore”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende di casa Milan, ha parlato di Ralf Rangnick e Zlatan Ibrahimovic: “Il club ha prenotato Rangnick, ma da dentro mi dicono che non vuole fare l’allenatore. Di conseguenza serve un tecnico che sia in sintonia con lui e parli italiano. Sono da ammirare quelli che sapendo di essere a fine mandato continuano ad essere sul pezzo, come fa Pioli”.

SU IBRA – “Avete visto come guardava i suoi compagni sul 2-0 ieri sera? Ad uno così dovrebbero fare il contratto domani mattina. Se il Milan ci sta pensando? Assolutamente no, con la scusa della richiesta di 6 milioni netti da parte del giocatore…”.

