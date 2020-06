Milan, questione Donnarumma torna di moda: la situazione

MILANO – Impostosi come uno dei migliori portieri a livello internazionale, Gigio Donnarumma ha con il Milan un contratto in scadenza nel 2021. Al momento non c’è in ogni caso una data certa per un incontro con il procuratore Mino Raiola. La situazione vede oggi si respira un clima di maggior ottimismo. Una idea è quella di un rinnovo di altri due anni, con l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria.

