Milan-Politano, ci siamo quasi. E Marotta non smentisce…

MILANO – Il secondo acquisto invernale del Milan potrebbe davvero essere Matteo Politano. L’indiscrezione di mercato, emersa nella serata di ieri, è già diventata una vera e propria trattativa con l’Inter. L’esterno classe ’93, tenuto costantemente in panchina da Antonio Conte, vuole cambiare aria e potrebbe farlo passando sull’altra sponda del Naviglio. L’affare è ben avviato e Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, non smentisce. Il dirigente interista, presente alla presentazione del nuovo album Panini, ha risposto annuendo alla domanda, posta da Di Marzio, sul possibile passaggio di Politano al Milan. Insomma, Politano in rossonero è molto più di una semplice suggestione.