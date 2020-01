Milan, Pioli prova il 4-4-2: Leao accanto a Ibra. Spazio anche per Castillejo

MILANO – Possibile cambio di modulo per il Milan in vista della gara con il Cagliari. Sabato, alle 15, i rossoneri chiuderanno il girone d’andata alla Sardegna Arena, e per l’occasione mister Pioli sembra intenzionato a provare un nuovo sistema di gioco: il 4-2-2. Come riferisce infatti Sky Sport, il tecnico emiliano ha proposto questo sistema di gioco oggi in allenamento, con la coppia Bennacer-Kessié a centrocampo, Castillejo e Calhanoglu sulle fasce e, in attacco, Rafael Leao accanto a Ibrahimovic.