Milan, per sostituire Rodriguez potrebbe tornare Laxalt

MILANO – Mentre Ricardo Rodriguez è conteso da Fenerbahce e Psv Eindhoven, il Milan è già al lavoro per trovare un sostituto. Negli ultimi giorni sono stati accostati diversi terzini al club rossonero, ma la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. Stando infatti a ciò che riferisce TMW, si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi che il Diavolo riporti alla base Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino. L’uruguayano non sta convincendo Mazzarri e Cairo non sembra affatto intenzionato a riscattarlo. Un importante indizio arriva dall’incontro andato in scena oggi a Casa Milan tra i dirigenti meneghini e l’agente di Laxalt, che potrebbe interrompere anticipatamente il suo rapporto col Toro per fare ritorno a Milano.