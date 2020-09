MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan è forte su Nastasic. Il prezzo del cartellino sembra essere alla portata delle casse rossonere, ma il 27enne centrale non gioca una gara ufficiale da maggio, ma ha recuperato dall’ultimo infortunio e potrebbe mettersi subito a disposizione di Pioli. L’affare si potrà chiudere, ma solo alle condizioni del Milan, che non intende svenarsi per far fronte a quella che resta comunque un’emergenza.