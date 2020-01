Milan, ora la Coppa Italia diventa fondamentale: in palio c’è…l’Europa

MILANO – Adesso la Coppa Italia è davvero fondamentale. Già, perché il Milan non può permettersi un altro anno fuori dall’Europa, ma l’attuale dodicesimo posto in classifica, con soli ventidue punti, rende un miraggio anche la qualificazione alla prossima Europa League. Il sesto posto dista sette punti ma soprattutto, con queste prestazioni, è quasi impossibile pensare che la banda Pioli li riesca a recuperarli. Questa situazione fa sì che la Coppa Italia diventi un obiettivo estremamente concreto per il Milan. Non solo per tornare ad alzare un trofeo che manca dal dicembre del 2016 (Supercoppa vinta contro la Juve), ma anche perché chi vince la Coppa Italia accede direttamente all’Europa League. Mercoledì prossimo i rossoneri affronteranno la Spal a San Siro, negli ottavi di finale. La Coppa è il percorso più breve per arrivare in Europa e il Milan, puntando veramente su di essa, avrebbe l’occasione di riscattare una stagione fin qui a dir poco disastrosa.