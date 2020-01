MILANO – Il primo infortunio dell’anno in casa rossonera lo rimedia Lucas Biglia. Come riferisce Tuttomercatoweb, il centrocampista argentino ha accusato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e, di conseguenza, non sarà convocabile da mister Pioli per la partita di lunedì pomeriggio contro la Sampdoria. Le condizioni del classe 1986 verranno nuovamente monitorate all’inizio della prossima settimana.