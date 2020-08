Milan, niente trattative fino alla fumata bianca per Ibra

MILANO – Nella vita ci sono priorità. Il Milan ha individuato la sua: rinnovare il prima possibile il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro da qualche giorno con la speranza di chiudere il prima possibile. Magari già in settimana. Ma perché tanta fretta? Oltre al valore del giocatore, che potrebbe essere attratto da altre offerte più vantaggiose, il Milan ha messo il rinnovo dello svedese come priorità assoluta in questo momento e di conseguenza fino a quando la trattativa non finirà, possibilmente con una fumata bianca, il club ha deciso di congelare tutte le altre trattative che siano rinnovi, acquisti e cessioni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live