Milan, niente Lobotka: lo slovacco va al Napoli

MILANO – E’ stata per alcuni giorni una suggestione di mercato che, però, non si è tramutata in una vera e propria trattativa: il Milan ha aggiunto il nome di Stanislav Lobotka sulla lista dei desideri, ma il centrocampista slovacco approderà al Napoli. L’accordo fra il club partenopeo e l’agente del giocatore è stato trovato nelle ultime ore: il classe 1994 lascerà il Celta Vigo per andare a rinforzare la mediana di Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità e Lobotka verrà presentato al calcio italiano.