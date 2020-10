Milan, nessuno come il tuo portiere: Donnarumma fa 15 cleansheet dalla scorsa stagione

MILANO – Zero gol subiti in campionato nelle prime tre giornate: il Milan sempre essere in una botte dei ferro. Parola degli addetti ai lavori quando si parla diun Gianluigi Donnarumma in grande spolvero anche in questa stagione. Certo, presto ci sarà da affrontare un tema chiave, che è proprio il rinnovo di Gigio Donnarumma. Con la vittoria ottenuta contro lo Spezia, a partire dallo scorso campionato, nessun portiere ha mantenuto la porta involata più volte di Gianluigi Donnarumma in Serie A con ben 15 clean sheet.

Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e percepisce un ingaggio pari a 6 miilioni di euro netti a stagione. Il procuratore è Raiola, che sicuramente punterà ad un adeguamento, ma la prospettiva sembra essere quella che un accordo potrebbe trovarsi senza eccessivi patemi d’animo.