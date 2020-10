Milan, mercato in positivo: la situazione dopo un’estate tutta particolare

MILANO – Questi i dati relativi al mercato condotto dal trio Maldini-Massara-Gazidis, di questa estate. Secondo quanto riportato dall’analisi di Transfermarkt, il Milan ha speso complessivamente circa 7 milioni di euro per il riscatto di Kjaer e Saelemaekers e per l’acquisto di Tatarusanu e Kalulu dal Lione.

Il prestito di Sandro Tonali, invece, in questa stagione pesa per 10 milioni. I ricavi sono stati più consistenti grazie alle cessioni di Suso (riscattato in estate dal Siviglia per 24 milioni), André Silva (9), Ricardo Rodriguez (3) e Gustavo Gomez (2). Intanto i vertici di via Aldo Rossi studiano altri colpi per gennaio.