Milan, nuova iniziativa per celebrare il Capodanno cinese

MILANO – Il prossimo 9 febbraio si giocherà a San Siro il derby di ritorno fra Inter e Milan. I giocatori nerazzurri, come ha fatto sapere l’Inter già da alcuni giorni, scenderanno in campo con i rispettivi nomi sulle maglie scritti in cinese, per celebrare il capodanno in Cina. La curiosità, è che il Milan ha deciso di intraprendere la stessa iniziativa: attraverso un post su Twitter, il club rossonero ha reso noto che anche i giocatori di Pioli avranno i loro nomi scritti in cinese. Le maglie, poi, verranno vendute in occasione di alcune aste di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan e ai suoi progetti.