Milan, l’agente di Ricardo Rodriguez in sede

MILANO – E’ a dir poco serrato il duello di mercato fra Fenerbahce e Psv Eindhoven per accaparrarsi Ricardo Rodriguez. Il terzino classe ’91 lascerà il Milan, ormai è certo, ma turchi e olandesi se lo stanno contendendo a suon di offerte. Ieri il Psv ha presentato la sua proposta, accettata dal Milan ma, come riferisce TMW, poco fa l’agente di Rodriguez è andato a Casa Milan per presentare anche l’offerta del Fenerbahce, migliore dal punto di vista economico per il giocatore. Insomma, ormai è questione di ore e a breve sapremo dove andrà Ricardo Rodriguez.