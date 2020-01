Milan, l’agente di Gabbia in sede: cessione vicina

MILANO – Si prospetta un’altra cessione in casa rossonera: Matteo Gabbia, difensore centrale classe ’99, è vicinissimo al trasferimento in prestito. Il suo agente, Tullio Tinti, si è recato nella sede del Milan per fare il punto della situazione con i dirigenti milanisti. Gabbia non è stato mai utilizzato in campionato ed ha esordito due giorni fa in Coppa Italia contro la Spal. Su di lui, come riferisce TMW, c’è proprio l’interesse del club emiliano, mentre ci sono anche altre richieste da parte di squadre che militano in Serie B.